Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп

Журналіст Юрій Бутусов. Фото: пресслужба ОП

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського через висловлювання, які вважає неправдивими щодо себе.

Про це головний редактор видання “Цензор.нет” повідомив у п’ятницю, 26 листопада, передає “Радіо Свобода”.

“Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, адже президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові якісь речі. Тобто року брехні йому мало, він хоче ще”, – сказав Бутусов.

Президент Володимир Зеленський сьогодні під час пресмарафону заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників “Байрактар” на Донбасі і звертаючись до Бутусова: “Я вам скажу: на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами”.

Також Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони України “запровадила санкції проти контрабандистів, серед яких є спонсор Бутусова”.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”. Він був задіяний у відповідь на роботу батареї російських гаубиць Д-30, яка вчиняла обстріл позицій ОС у районі села Гранітне на Донеччині. Двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і було застосовано “Байрактар”. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою ракетою знищив одну гармату російсько-окупаційних військ. Її обслуга розбіглася. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Першим про застосування ударного БПЛА повідомив волонтер Роман Донік, який також оприлюднив відео.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

Після цього в МЗС Німеччини заявили, що “дуже стурбовані” збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням про те, що ЗСУ у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу “Байрактар”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у відповідь на заяву Берліна щодо “стурбованості” через застосування дрона Bayraktar на Донбасі” наголосив, що наша держава має законне право себе захищати.

Також “стурбованість” посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі йінформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника “Байрактар” висловили в МЗС Франції.

5 листопада відео з командного пункту ЗСУ та коментар анонімного очевидця Юрій Бутусов опублікував у ФБ.

З цього відео випливає, що було знищено дві російські гаубиці Д-30, а не одну, як раніше повідомлялося.

“Коли стемніло і в районі Гранітного знову почалися обстріли, “Байрактар” ще раз пішов в атаку, це відео поки що не викладали. Але в тому самому районі ми знищили другу гаубицю Д-30. Після знищення другої зброї російська артилерія повністю припинила вогонь”, – цитує Бутусов військового співрозмовника.

У коментарях до цього опублікованого відео у ФБ Бутусову користувачі дорікали за те, що він “злив” у мережу відомості, які ворог не мав би знати.

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Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.

“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року.

У березні 2019 року пройшли випробування дронів в Україні.

Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.

15 липня 2021 року перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ.

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