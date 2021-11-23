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США розглядають можливість відправки додаткового озброєння в Україну, – CNN

23/11/2021 10:31

Адміністрація Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю, на тлі нарощення Росією сил біля українського кордону.

Про це у вівторок, 23 листопада, повідомив телеканал СNN з посиланням на джерела, знайомі з обговоренням.

За словами джерел, пакет може включати нові протитанкові ракети “Джавелін”, а також міномети. Також розглядаються системи протиповітряної оборони, такі як зенітно-ракетні комплекси “Стінгер”.

Пентагон також наполягає на відправленні в Україну деякого обладнання, яке мало бути відправлене до Афганістану. Наприклад, гелікоптерів Мі-17, які США спочатку закупили для передачі афганцям. Після виходу США з Афганістану у серпні Пентагон зараз зважує, що робити з вертольотами.

Втім, деякі особи в адміністрації стурбовані тим, що відправлення “Стінгерів” та гелікоптерів Росія може розцінити як серйозну ескалацію конфлікту. Тож хоча вони готові відправити деяких військових радників до регіону, поки не зрозуміло, чи буде хтось відправлений в саму Україну.

Разом з тим, американські чиновники ведуть переговори з європейськими союзниками щодо створення нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили джерела.

Підполковник у відставці Седрік Лейтон сказав CNN, що Javelin “дуже ефективні проти танків, які росіяни фактично використовують у своїх зусиллях проти України просто зараз”. Але він зазначив, що будь-яка додаткова допомога Україні, безсумнівно, загрожує “подальшим загостренням напруженості” у відносинах із Москвою.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.
Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.
При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.
Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.
Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.
Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальник ГУР МОУ Кирила Буданова, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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