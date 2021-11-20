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Саакашвілі в Грузії припинив 50-денне голодування після переведення у військовий шпиталь

20/11/2021 15:56

Колишній президент Грузії, громадянин України Михеїл Саакашвілі припинив голодування, що тривало 50 днів, після того, як його перевели з тюремної лікарні до військового шпиталю.

Про це в суботу, 20 листопада, повідомляє агенція AFP з посиланням на його особистого лікаря Ніколоза Кіпшидзе.

“Саакашвілі офіційно припинив голодування відразу після того, як його перевели до військового госпіталю в Горі. Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії”, – розповів лікар.

Як відомо, в ніч на суботу Саакашвілі доставили до військового шпиталю у місті Горі із Глданської тюремної лікарні в Тбілісі.

Як зазначає канал “Руставі-2”, військовий госпіталь Горі готувався, щоб “прийняти експрезидента в належних умовах”.

Напередодні з’явилося повідомлення, що опозиційний політик погодився припинити голодування, коли його доставлять до шпиталю в Горі.
18 листопада Саакашвілі втратив свідомість у тюремній лікарні, впав і знепритомнів, коли виходив із кімнати після зустрічі з адвокатами. Відтак його помістили до реанімації.

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Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.

У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.

Після затримання Саакашвілі помістили до колонії №12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

Як повідомила нардепка Ясько, за час голодування Саакашвілі схуднув на 20 кілограмів, його стан здоров’я погіршується.

11 листопада адвокат Саакашвілі повідомив, що його підзахисний припинив голодування.
Втім, згодом з’ясувалося, що після заклику Європейського суду з прав людини Саакашвілі справді пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть у приватну клініку з усім необхідним обладнанням, яку рекомендує консиліум лікарів.

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