Омбудсмену Денісовій відмовили у відвіданні Саакашвілі в грузинській в’язниці

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що отримала відмову у зустрічі з головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні в Грузії.

Про це омбудсмен повідомила у вівторок, 16 листопада.

“Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія). Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який наразі готується”, – написала Денісова в телеграмі.

Омбудсмен додала, що постарається зустрітися з керівництвом та головним лікарем пенітенціарної установи №18 для обговорення умов тримання і лікування Саакашвілі.

“На сьогодні ми маємо суперечливі дані й про стан здоров’я Міхеіла Саакашвілі, і про те, у який спосіб, якщо стан здоров’я погіршиться, вони здійснюватимуть реанімаційні процедури за відсутності, як ми володіємо інформацією, обладнання та професійно підготовлених лікарів. Тому ми хочемо зараз туди зайти… і далі вирішувати, що робити”, – сказала вона у коментарі журналістам у Тбілісі.

На день раніше Денісова заявила про наміри відвідати Саакашвілі у вівторок у медичному закладі пенітенціарної установи №18 у Грузії, де він нині перебуває, але зазначила, що дозволу чи відмови у відвідуванні на той момент від Міністерства юстиції Грузії ще не отримувала. Водночас вона провела зустріч із адвокатами, які представляють інтереси Саакашвілі, та обговорила з ними дотримання прав їх підзахисного на особисту безпеку, захист від тортур, медичну допомогу, а також процесуальні права Саакашвілі під час судового засідання 15 листопада.

У свою чергу міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе повідомив, що для контролю за здоров’ям Саакашвілі пенітенціарна служба додатково запросила групу лікарів, які щодня повідомлятимуть про стан здоров’я політика, а пенітенціарна система має у своєму розпорядженні всі необхідні засоби для ефективного контролю його здоров’я та подальшої реабілітації.

Глава відомства також заявив, що питання про можливу зустріч Денісової із Саакашвілі у тюремній лікарні розглядають. “Ми намагаємося максимально захистити здоров’я всіх ув’язнених, зокрема й ув’язненого Саакашвілі, тому пані Денісова поки що не зустрілася із Саакашвілі. До нас надійшов лист від Міністерства закордонних справ щодо пані Денісової, ми розглянемо та обов’язково відповімо”, – сказав Брегадзе.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після помістили до в’язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в’язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані).

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.

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Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.

У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.

Після затримання Саакашвілі помістили до колонії №12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

Як повідомила нардепка Ясько, за час голодування Саакашвілі схуднув на 20 кілограмів, його стан здоров’я погіршується.

11 листопада адвокат Саакашвілі повідомив, що його підзахисний припинив голодування.

Втім, згодом з’ясувалося, що після заклику Європейського суду з прав людини Саакашвілі справді пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть у приватну клініку з усім необхідним обладнанням, яку рекомендує консиліум лікарів.

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