Партія Саакашвілі програла місцеві вибори в Грузії, – попередні результати ЦВК

Центральна виборча комісія Грузії оголосила результати місцевих виборів за результатами обробки майже всіх протоколів.

Про це з посиланням на грузинський телеканал “Руставі-2” повідомляє “Європейська правда“.

За даними ЦВК після підрахунку голосів на 3743 виборчих дільницях із 3740, перемогла на виборах до органів місцевого самоврядування Грузії правляча партія “Грузинська мрія” – 46,56% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Друге місце посіла опозиційна партія соратників Міхеїла Саакашвілі “Єдиний національний рух” – 30,7% голосів.

На третьому місці партія “За Грузію” – 7,79%. Четвертою стала партія “Лело для Грузії” – 2,71%.

Решта партій набирають менше 2% голосів.

За даними ЦВК, на виборах мера Тбілісі після підрахунку результатів приблизно на 60% дільниць лідирує чинний міський голова, колишній футболіст Кахабер Каладзе (“Грузинська мрія”) з 45% підтримки. На другому місці кандидат від опозиційної партії “Єдиний національний рух” Никанор Мелія – 34%.

Відтак у столиці має бути оголошений другий тур виборів.

За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва ЄС, у разі падіння рейтингів на місцевих виборах нижче за 43% влада мала погодитися на проведення дострокових парламентських виборів. Якщо підрахунок ЦВК засвідчить результат, близький до 46%, влада матиме підстави відкидати цей варіант.

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Як писала “Новинарня“, 1 жовтня голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, який у 2004-2013 роках обіймав посаду президента Грузії, вперше за вісім років повернувся на батьківщину, де 2 жовтня відбулися місцеві вибори. Невдовзі його затримала поліція.

Саакашвілі назвав себе політичним в’язнем та заявив, що починає голодування на знак протесту.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше грузинський суд визнав Саакашвілі винним за двома справами: його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Саакашвілі також є фігурантом справ про розтрату 9,2 мільйонів ларі, розгону акції протесту 7 листопада 2007 року, розгрому телеканалу “Імеді” і конфіскації майна нині покійного мільйонера, власника “Імеді” Бадрі Патаркацишвілі.

Саакашвілі всі звинувачення проти нього відкидає і називає справи політично вмотивованими.

Після прибуття політика в країну 1 жовтня 2021 проти нього порушили ще одну кримінальну справу – про незаконний перетин грузинського кордону.

З 2015 року Міхеїл Саакашвілі є громадянином України.

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