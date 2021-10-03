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“Цікавий” Саакашвілі вчинив неправильно, але його поверненням в Україну займаються всі інституції, – Зеленський

03/10/2021 13:14

Поверненням голови Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі в Україну займаються всі дипломатичні інституції, також це питання обговорюватиметься на рівні урядів України та Грузії.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Трускавці у неділю, 3 жовтня.

“Я, як президент України, постійно займаюся тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є. Пан Саакашвілі є громадянином України. Тому його це також стосується”, – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що цим питанням займатимуться “всі інституції”: “Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють у Грузії, на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмови між нашими кабінетами міністрів, на рівні розмов прем’єрів, – ми всі будемо цим займатися”.

Зеленський підкреслив, що влада зобов’язана дбати про своїх громадян, і в тому числі вирішувати питання їх повернення на батьківщину, якщо вони потрапили в біду.Водночас президент зізнався, що не знав про рішення Саакашвілі поїхати в Грузію і вважає його неправильним.

“З приводу цікавої людини Міхеїла Саакашвілі. Я не знав, що він поїхав до Грузії, я був дуже здивований. Побачив про це в пресі. Вважаю, що це неправильно, він у державній владі знаходиться. Треба розуміти всі деталі і всі ризики для нашої держави також”, – сказав Зеленський.

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Як писала “Новинарня“, 1 жовтня голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, який у 2004-2013 роках обіймав посаду президента Грузії, вперше за вісім років повернувся на батьківщину, де 2 жовтня відбулися місцеві вибори. Невдовзі його затримала поліція.

Саакашвілі назвав себе політичним в’язнем та заявив, що починає голодування на знак протесту.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше грузинський суд визнав Саакашвілі винним за двома справами: його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство співробітника банку Сандро Гіргвліані, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Саакашвілі також є фігурантом справ про розтрату 9,2 мільйонів ларі, розгону акції протесту 7 листопада 2007 року, розгрому телеканалу “Імеді” і конфіскації майна нині покійного мільйонера, власника “Імеді” Бадрі Патаркацишвілі.

Саакашвілі всі звинувачення проти нього відкидає і називає справи політично вмотивованими.

Після прибуття політика в країну 1 жовтня 2021 проти нього порушили ще одну кримінальну справу – про незаконний перетин грузинського кордону.

З 2015 року Міхеїл Саакашвілі є громадянином України.

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