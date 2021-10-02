“Саакашвілі завжди чинить так, як вигідно тільки йому”, – Денисенко

Вадим Денисенко

журналіст, історик, народний депутат України 8-го скликання

Саакашвілі: аферистичний прагматизм Міхо (FB)

Саакашвілі завжди думав тільки про себе і чинив так, як може бути вигідно тільки йому. Тому і зараз його аферистичний вчинок продиктований дуже прагматичними цілями, де головний герой виключно він:

1. У Грузії парламентська криза тягнеться рік, і зараз є домовленість: якщо сьогодні на місцевих виборах провладна партія набере 43%, опозиція розблоковує роботу парламенту. Якщо ні – перевибори.

2. Рейтинг політичної сили Саакашвілі за різними даними коливається в районі 30-35%, і партія вважає, що сьогодні має початися нова революція, яка призведе до перевиборів і їхнього повернення у владу.

3. Влада має натягнуті стосунки з ЄС і США після відмови від чергового траншу МВФ (вимога реформувати суд) і після жорсткого розгону гей-параду. Також треба зазначити, що рейтинги владної партії доволі хиткі, а опозиція звинувачує владу в поверненні до РФ. Простіше кажучи, який би результат не показала партія влади, її звинуватять у фальсифікаціях.

4. На що розраховує Саакашвілі? Він вважає, що в разі перемоги опозиції він повернеться у владу в тій чи іншій формі. В разі поразки революції, влада Грузії під тиском ЄС та США депортує його до України. Тобто він точно не програє у жодному випадку.

5. Все це ставить нас, Україну, в дуже незручне становище. Зеленський вже змушений був реагувати. Ми черговий раз влізаємо в чужу внутрішню політику, причому без жодного виграшу для себе.

Окремо хочу всіх закликати: перестаньте говорити про любовний трикутник. Це історія трьох людей і вони в ньому точно якось розберуться.

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