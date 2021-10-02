В МЗС пообіцяли підтримку громадянину України Саакашвілі, який після затримання в Грузії оголосив голодування

Міхеїл Саакашвілі під час затримання в Грузії, 1 жовтня 2021 року

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Грузії у зв’язку із затриманням у Тбілісі українського громадянина, голови виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі.

Про це пише “Європейська правда“.

У коментарі виданні вранці в суботу, 2 жовтня, речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що цього дня грузинський дипломат запрошений до міністерства “для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання в Грузії українського громадянина Михеїла Саакашвілі”.

Ніколенко пояснив, що йдеться про зустріч із тимчасовим повіреним, оскільки новий посол іще не почав виконувати свої обов’язки.

Як запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі телеканалу “Дом“, МЗС надаватиме Саакашвілі “всю необхідну підтримку”.

“Це наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду”, – наголосив Кулеба.

Як писала “Новинарня“, напередодні колишній президент Саакашвілі вперше за 8 років повернувся у Грузію, попри загрозу арешту.

Невдовзі прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про те, що Саакашвілі затриманий, а згодом поліція оприлюднила кадри його затримання. Як видно з цих кадрів, колишній президент не чинив опору.

Грузинська омбудсман Ніно Ломджарія, яка відвідала політика в пенітенціарній установі №12 у місті Руставі, повідомила, що Саакашвілі оголосив голодування.

“Він не згоден з винесеними щодо нього обвинувальними вироками і вважає себе політичним в’язнем. Він просить зустрічі з консулом України”, – повідомила Ломджарія.

Саакашвілі очолював Грузію у 2004-2013 роках.

У 2018 році, за нової влади, суди у Грузії визнали його винним за двома справами. Саакашвілі був заочно засуджений до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліані, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Вироки суду по цих справах є остаточними та оскарженню не підлягають.

Також експрезиденту в Грузії висунуті звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгону акції протесту в листопаді 2007 року і вторгнення на телеканал “Імеді”.

Саакашвілі всі звинувачення проти нього відкидає і називає справи політично вмотивованими.

Як повідомили у грузинській прокуратурі, після прибуття політика в країну 1 жовтня 2021 проти нього порушили ще одну, загалом уже п’яту, кримінальну справу – про незаконний перетин грузинського кордону.

Після затримання Саакашвілі в Грузії народна депутатка України від фракції “Слуга народу”, колишня голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько звернулася до МЗС, офісу президента, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, дипломатичних місій Євросоюзу та США в Україні та Грузії тощо із закликом захистити Саакашвілі, який є громадянином України. На відео, яке одночасно з’явилося на сторінках Саакашвілі та Ясько, вони розповіли, що люблять одне одного і що вони “разом, як і Грузія та Україна”.

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Як відомо, 2 жовтня у Грузії відбуваються місцеві вибори. Раніше Саакашвілі оголосив, що, незважаючи на загрозу арешту, збирається повернутися, щоб “допомогти врятувати країну”.

Опозиція називає ці вибори “референдумом про довіру” чинній владі. Якщо правляча партія “Грузинська мрія” зазнає поразки, це дозволить її опонентам вимагати проведення дострокових парламентських виборів. До затримання Саакашвілі закликав грузинів прийти на дільниці і проголосувати проти влади, а сам планував узяти участь у великому мітингу опозиції 3 жовтня в центрі Тбілісі.

Після минулорічних парламентських виборів, результати яких опозиція називає грубо сфальсифікованими, в Грузії триває політична криза. Упродовж тривалого часу опозиційні партії (не лише “Єдиний національний рух” Міхеїла Саакашвілі, а й інші політичні сили, крім “Грузинської мрії”, які подолали виборчий бар’єр) відмовлялася брати депутатські мандати.

За посередництва Євросоюзу та голови Європейської Ради Шарля Мішеля політичні сили в Грузії після складних переговорів домовилися про те, що опозиція повернеться в парламент, а влада натомість проведе судову і виборчу реформи. За планом Мішеля, нинішні місцеві вибори мали стати завершенням кризи. У разі, якби “Грузинська мрія” загалом отримала на них менше 43%, наступного року мали б відбутися дострокові парламентські вибори.

Проте правляча партія зрештою заявила про вихід з угоди.

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