У Грузії затримали Саакашвілі

Колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали після його повернення в цю країну.
Про це в п’ятницю, 1 жовтня, повідомив на брифінгу прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.
“Третій президент Грузії, який розшукується, Михеїл Саакашвілі, затриманий, і він переведений до пенітенціарної установи”, – цитує Гарібашвілі інформаційний портал “Новини – Грузія”.
Відомо, що вранці 1 жовтня колишній президент повідомив, що повернувся до Грузії. Спочатку влада спростовувала цю інформацію, але потім стало відомо, що Саакашвілі все-таки в країні.
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