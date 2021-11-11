Саакашвілі припинив голодування, – ЗМІ

Експрезидент Грузії та голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі вирішив припинити раніше оголошене голодування.
Про це повідомляє грузинський телеканал Rustavi-2 із посиланням на його адвоката Ніку Гварамія.
“Я ухвалив рішення взяти до уваги резолюцію Страсбурзького суду і припинити голодування”, – повідомив Гварамія слова Саакашвілі.
За словами юриста, при цьому Саакашвілі обмовився, що не проходитиме реабілітаційного періоду після голодування ані у Глданській тюремній лікарні, ані в Горійській лікарні. Політик зазначив, що відповідне рішення має ухвалити рада довірених лікарів.
Раніше лікар експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що стан політика, який голодує у в’язниці, критичний. 8 листопада Саакашвілі примусово перевели із в’язниці до шпиталю при установі виконання покарань.
У відповідь Україна закликала Грузію невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи.
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