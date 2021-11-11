ЄСПЛ закликав Саакашвілі припинити голодування

Михеїл Саакашвілі

Європейський суд з прав людини надіслав сторонам своє рішення за позовом “Саакашвілі проти Грузії” щодо запиту про застосування тимчасового заходу.

Як передає портал “Новости – Грузия”, рішення Європейського суду викликало різні оцінки у Грузії – і в уряді, і в опозиції по-своєму ставлять акценти.

“Суд з метою дотримання інтересів сторін та належного ведення справи вирішив закликати заявника (Михеїла Саакашвілі) припинити голодування. Суд також вирішив, що уряд повинен повідомити йому (суду) про нинішній стан здоровʼя апліканта (так само, як і про проведене в тюремній лікарні медичне лікування) та повинен забезпечити його безпеку під час перебування у вʼязниці та відповідне медичне лікування/обслуговування в період після припинення голодування”, – йдеться у документі.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Страсбурзький суд не задовольнив позов Саакашвілі, в якому він вимагав переведення до цивільної клініки.

“Європейський суд повідомив уряду Грузії в листі від 10 листопада 2021 року, що в цей день адвокати Саакашвілі звернулися до суду з такою вимогою: негайно перевести Михеїла Саакашвілі з лікувальної установи №18 (де, за твердженням позивачів, не захищена відповідним чином безпека) до багатопрофільної цивільної клініки. Страсбурзький суд не задовольнив цю вимогу позивачів і замість переведення до цивільної клініки закликав позивача припинити голодування. Уряд Грузії до 24 листопада 2021 року має надати Європейському суду інформацію про стан здоровʼя та безпеку позивача”, – пояснив Брегадзе у фейсбуці.

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Один із адвокатів Саакашвілі – Ніка Гварамія – звернув увагу, що Страсбурзький суд задовольнив вимогу адвокатів Саакашвілі щодо застосування тимчасових заходів.

“Справі Міхеїла Саакашвілі надано пріоритет, сторонам дали певний термін для внесення позову. Розгляд справи відбудеться швидко. Вимога вжити тимчасовий захід була задоволена. Суд закликає Міхеїла Саакашвілі припинити голодування, проте цим фактом визнає, що Саакашвілі голодує”, – сказав Гварамія.

За його словами, суд доручив владі Грузії негайно поінформувати про заходи та надати детальну інформацію щодо тих медичних процедур, які були проведені у тюремній установі.

“Суд зобовʼязав уряд гарантувати безпеку та лікування увʼязненого, а також нагадав, що вони зобовʼязані на найвищому рівні забезпечити адекватне лікування та безпеку в тому випадку, якщо Саакашвілі припинить голодування. Нам доручено надати інформацію Страсбурзькому суду. Суд нагадує владі, що будь-яке порушення цього розпорядження з їхнього боку вважатиметься порушенням Конвенції”, – додав Гварамія.

“Звичайно ж, ми би віддали перевагу прямій вказівці на переведення Саакашвілі до цивільної клініки, проте такі речі на практиці так не відбуваються. Ми досягли головного – Страсбурзький суд визнав, що Саакашвілі голодує і зобовʼязав уряд стежити за тим, щоби навіть волосина не впала з голови Саакашвілі”, – наголосив Гварамія.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в фейсбуці, що медзаклад пpи в’язниці у районі Глдані (Тбілісі), де перебуває Михеїл Саакашвілі, не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і через відсутність необхідного медичного обладнання не може забезпечити належне проведення реанімаційних заходів і лікування, на чому наголошувала омбудсмен Грузії.

“Вимагаю невідкладного поміщення Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів, що відповідатиме установленому ЄСПЛ рішенню у справі “Саакашвілі проти Грузії””, – написала Денісова.

Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.

У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.

Після затримання Саакашвілі помістили до колонії №12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

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