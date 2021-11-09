Саакашвілі побили перед перевезенням до тюремної лікарні, – Денісова

Михеїл Саакашвілі під час затримання. Скріншот із відео

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що співробітники Спеціальної пенітенціарної служби Грузії завдали тілесних ушкоджень Михеілу Саакашвілі перед вивезенням із тюрми.

Про це Денісова написала у фейсбуці у вівторок, 9 листопада.

“Зі слів омбудсмена Грузії, через спротив поміщенню у заклад Михеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії. Ув’язнені в установі №18 застосовують словесну агресію та погрозливі вигуки на адресу Михеіла, які чутно в його камері”, – зазначила Денісова.

Вона наголосила, що медичний заклад пpи установi виконання покарань №18 міста Глдані не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів та через відсутність необхідного медичного обладнання не може забезпечити належне проведення реанімаційних заходів і лікування.

Денісова зазначила, що Саакашвілі голодує вже 40 днів, з 6 листопада відмовився від прийому ліків, вітамінів і підтримувальних препаратів.

Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я.

Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.

У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.

Після затримання Саакашвілі помістили до колонії №12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

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