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Саакашвілі не буде помилувано, – президентка Грузії

03/11/2021 21:06

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вкотре наголосила, що не помилує колишнього главу грузинської держави Михеїла Саакашвілі.

Про це в середу, 3 листопада, інформує “Інтерфакс-Україна”.

“Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда і незмінна – ні і ніколи”, – заявила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що Саакашвілі не задовольняє критеріям політичного в’язня та невинності.

“Він з власної волі нелегально проник у країну з метою дестабілізації. Незважаючи на це і враховуючи великий інтерес суспільства, він має бути визнаний особливим ув’язненим, що вимагає від адміністрації пенітенціарної служби та влади особливої уваги до нього, вжиття всіх заходів, щоб погіршити його здоров’я не було використано для політичних спекуляцій чи дестабілізації”, – сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, що до цього питання більше не повернеться.

Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.
У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.
Після затримання Саакашвілі помістили до колонії №12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

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