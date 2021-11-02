Саакашвілі звернувся до українських нардепів

Михеїл Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі написав з в’язниці звернення до депутатів Верховної Ради України, в якому розповів про свій стан і причини поїздки до Грузії.

Як передає “Новинарня“, відповідне звернення опубліковане на сторінці Саакашвілі у фейсбуці.

За його словами, за 32 дні голодування він втратив майже 20 кілограмів ваги, зараз його позбавили права на телефонні дзвінки, відмовляють у можливості приїхати до суду і навіть не говорять, коли це буде можливо.

“Вони смертельно бояться будь-якого мого публічного слова. Також вони відмовляються виконувати термінову рекомендацію створеного ними ж медичного консиліуму лікарів – перевести мене до багатопрофільної лікарні”, – додав Саакашвілі.

Третій президент Грузії наголосив, що вважає себе “особистим в’язнем Путіна”.

“Вважаю себе особистим в’язнем Путіна, оскільки він усі ці роки багато разів говорив про мене. Дав грузинській владі найбільшого приватного акціонера російського “Газпрому” – Іванішвілі, публічні вказівки порушити проти мене кримінальні справи та винести вироки”, – наголосив він.

Саакашвілі у зверненні до українських депутатів пояснив причини поїздки до Грузії, де його і було затримано.

“Напевно, у вас головне питання – чому я поїхав до Грузії? Я вважав, що моя батьківщина остаточно потрапила під вплив Москви. Ті реформи, які свого часу я провів, зійшли нанівець. Нині у Грузії проводилися місцеві вибори, які на відміну від України тут завжди дуже легко вигравала влада. Але після моєї появи навіть у в’язниці ситуація радикально змінилася. У всьому”, – зазначив він.

Саакашвілі додав, що йому вдалося вплинути на об’єднання грузинів у прозахідному курсі країни.

При цьому, за його словами, він залишається “лояльним та патріотичним громадянином України”.

“Я пишаюся тим, що президент Володимир Зеленський повернув мені паспорт. Я дуже вдячний вам за дуже багато революційних законопроєктів, які ви підтримали; у тому числі підготовлені за нашої скромної участі. Вдячний членам різних фракцій, які виявляли солідарність… Я прожив в Україні вісім років свого життя. У мене в Києві є будинок та сім’я, і я дуже вдячний за заяву президента, що Україна не залишить свого громадянина. Грузія не має більш улюбленої нації й вірнішого союзника, ніж Україна; і я все зроблю, щоб не було розбрату і ці відносини зміцнювалися”, – резюмував Саакашвілі.

Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.

У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.

Після затримання Саакашвілі помістили до колонії № 12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

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