“Виснажився, схуд на 14 кг”: Денісова зробила заяву після відвідання голодуючого Саакашвілі в грузинській тюрмі

Михеїл Саакашвілі під час затримання

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала у грузинській в’язниці громадянина України Михеїла Саакашвілі, за підсумками цього візиту заявила, що він виснажився і схуд на 14 кілограмів, та заявила протест через порушення прав затриманого.

Про це йдеться в заяві омбудсвумен, поширеній 29 жовтня.

“Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова за підсумками проведеного 27.10.2021 року виїзного моніторингу дотримання конституційних прав і свобод громадянина України, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарній установі № 12 м. Руставі, Республіка Грузія висловлює рішучий протест у зв’язку з відмовою грузинської влади надати йому медичну допомогу в цивільній лікарні, а також наявністю грубих порушень його процесуальних прав”, – йдеться в заяві уповноваженої.

Денісова стверджує, що судовий розгляд двох кримінальних справ, які були порушені щодо Саакашвілі в Грузії ще у 2014 році, відбувається “з явним порушенням процесуальних прав”.

“Судові засідання не призначаються вже другий місяць, а клопотання адвокатів та особисто Міхеіла Саакашвілі, який хоче і бажає публічного розгляду цих справ, в яких він вважає себе невинним, про призначення судових засідань судом ігноруються і не розглядаються”, – ідеться в заяві омбудсмана.

За словами Денісової, такі дії судової влади Грузії є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право на справедливий і публічний розгляд, а також розгляд справи упродовж розумного строку, але не протягом восьми років.

Уповноважена розповіла про стан здоров’я Саакашвілі, який не згоден із винесеними щодо нього обвинувальними вироками без його особистої присутності в грузинських судах та на знак протесту оголосив у грузинській в’язниці голодування, що триває вже 29 днів.

За словами Денісової, за станом здоров’я Саакашвілі щоденно спостерігає лише лікар-терапевт пенітенціарного закладу, а не вузькопрофільні фахівці.

Саакашвілі забороняють спілкуватися телефоном із рідними, близькими та з обраним ним священнослужителем. Як стверджує Денісова, це є порушенням прав на зв’язок із зовнішнім світом та свободу віросповідання, статті 41 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями.

“За час перебування в пенітенціарній установі він чотири рази пережив критичні стани, двічі йому проводили переливання крові“, – розповіла уповноважена.

“27.10.2021 під час відвідування Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою пенітенціарної установи № 12 м. Руставі Міхеіл Саакашвілі виглядав блідим та виснаженим, йому було важко говорити. Він втратив вже 14 кілограмів ваги. Міхеіл Саакашвілі попросив сприяння Уповноваженого у переведенні до цивільної лікарні, де міг би почуватися у безпеці та одержувати всю необхідну медичну допомогу згідно із медичними показаннями”, – переказала Денісова.

Уповноважена нагадала, що медичний консиліум рекомендував перевести Саакашвілі в цивільну клініку для інтенсивного спостереження. Проте Міністерство юстиції Грузії запропонувало перевести Саакашвілі в пенітенціарний медичний заклад при установі виконання покарань №18. Як наголошує омбудсман, це є неприйнятним з огляду на відсутність кваліфікованих лікарів та обладнання, а також існування загрози життю від кримінальних ув’язнених у цьому закладі.

“Утримання у таких умовах Міхеіла Саакашвілі є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, слід переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. Тюремні лікарні повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні для належного медичного догляду за хворими та для їх лікування, а також достатньо кваліфікований персонал. Hенадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”, – заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

“Такі дії грузинської влади очевидно є катуванням і способом позбавлення громадянина України, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році”, – йдеться в заяві.

Денісова закликала грузинську владу негайно припинити грубі порушення прав людини Саакашвілі, а іноземні держави та міжнародні організації – рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України Міхеіла Саакашвілі, та зажадати від грузинської влади відновити його права.

Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.

У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.

Після затримання Саакашвілі помістили до колонії № 12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

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