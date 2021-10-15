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“Свободу Міші!” Кличко закликав грузинську владу звільнити Саакашвілі, на підтримку якого в Тбілісі зібрався великий мітинг

15/10/2021 13:12

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав грузинську владу звільнити Міхеїла Саакашвілі.

Про  прес-служба київського градоначальника.

“Я вважаю, що тримати Саакашвілі за ґратами – неправильно і несправедливо. І мають бути знайдені правові рішення, щоб його звільнити.

Бо такий розвиток подій – якщо Міхеіл залишиться у в’язниці – принесе Грузії більше негативу, ніж позитиву. Я говорю це, як людина, яка любить Грузію і завжди її підтримувала”, – написав Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.

Він відзначив, що “Саакашвілі для Грузії і для пострадянського простору – особистість історична, яка втілила реформи, що докорінно змінили Грузію і репутацію цієї країни в світі”.

“Безумовно, на цьому шляху у Міхеіла було чимало помилок. Але не помиляється той, хто нічого не робить”, – додав мер Києва.

У четвер, 14 жовтня, близько 50 тисяч людей зібралися на площі в центрі Тбілісі, вимагаючи від чинної влади звільнити колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у СІЗО в місті Руставі.

Під час акції “Свободу Міші” у Тбілісі. Фото: Getty Images

Організатором акції “Свободу Міші!” виступила заснована Саакашвілі партія “Єдиний національний рух”.

Під час мітингу на великому екрані показали відеозвернення народної депутатки України, лідерки ВО “Батьківщина” Юлії Тимошенко, яка закликала Саакашвілі припинити голодування, бо “він потрібен своїй країні живим, здоровим і сильним”.

Фото: Радіо Свобода

На початку акції гендиректор опозиційного каналу “Мтаварі” й один з адвокатів експрезидента зачитали послання Саакашвілі, в якому він закликав грузинів до примирення й об’єднання. Також він звернувся до прихильників опозиції із закликом об’єднатися і 30 жовтня проголосувати за кандидатів від “Єдиного національного руху”, які вийшли у другий тур виборів міських голів практично у всіх великих містах Грузії.

Акція завершилася мирно.

Фото: Getty Images

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Як писала “Новинарня“, 1 жовтня голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, який у 2004-2013 роках обіймав посаду президента Грузії, вперше за вісім років повернувся на батьківщину, де 2 жовтня відбулися місцеві вибори. Невдовзі його затримала поліція.

Саакашвілі назвав себе політичним в’язнем та заявив, що починає голодування на знак протесту.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше грузинський суд визнав Саакашвілі винним за двома справами: його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство співробітника банку Сандро Гіргвліані, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Саакашвілі також є фігурантом справ про розтрату 9,2 мільйонів ларі, розгону акції протесту 7 листопада 2007 року, розгрому телеканалу “Імеді” і конфіскації майна нині покійного мільйонера, власника “Імеді” Бадрі Патаркацишвілі.

Саакашвілі всі звинувачення проти нього відкидає і називає справи політично вмотивованими.

Після прибуття політика в країну 1 жовтня 2021 проти нього порушили ще одну кримінальну справу – про незаконний перетин грузинського кордону.

З 2015 року Міхеїл Саакашвілі є громадянином України.

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Україна

“Свободу Міші!” Кличко закликав грузинську владу звільнити Саакашвілі, на підтримку якого в Тбілісі зібрався великий мітинг

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав грузинську владу звільнити Міхеїла Саакашвілі. Про  прес-служба київського градоначальника. “Я вважаю, що тримати Саакашвілі за ґратами – неправильно і несправедливо. І мають бути...

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