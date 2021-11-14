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Служба виконання покарань Грузії заперечила значне погіршення стану Саакашвілі, але визнала: тримають біля реанімації

14/11/2021 12:53
Протести за Саакашвілі

Пенітенціарна служба Грузії заперечує інформацію про те, що у політика Міхеїла Саакашвілі в тюремній лікарні значно погіршився стан здоров’я і через це до нього викликали реанімобіль.

Про це з посиланням на телеканал Руставі-2 повідомляє “Українська правда“.

Спеціальна служба виконання покарань назвала “неправдивими” дані про те, що через погіршення стану здоров’я Саакашвілі виникла необхідність задіяти бригаду швидкої допомоги біля виправної установи №18 у Глдані.

Водночас із заяви випливає, що, ймовірно, не відповідають дійсності саме дані про реанімобіль. Стан політика чиновники називають “стабільним”, проте визнають, що Саакашвілі утримують у палаті поруч з реанімаційним відділенням – “для профілактики”.

“Уточнюємо, що стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі стабільний, він перебуває під постійним наглядом медперсоналу. Хоча ніяких реанімаційних заходів Міхеїл Саакашвілі не потребує. Для профілактики він перебуває в палаті поруч із реанімаційним відділенням.

Реанімаційне відділення закладу оснащене всім необхідним сучасним обладнанням, а також усіма необхідними медикаментами. У разі потреби Міхеїлу Саакашвілі буде надана відповідна медична допомога негайно, без будь-якої евакуації”, – зазначається в заяві.

13 листопада народна депутатка України Єлизавета Ясько повідомила, що стан Саакашвілі серйозно погіршився, він не зміг піднятися з ліжка. Ясько також заявила, що в лікарні при в’язниці, де утримують Саакашвілі, немає необхідного медичного обладнання для надання належної допомоги, тому був задіяний реанімобіль.

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе також повідомив про погіршення стану політика: “Він не зміг підвестися з ліжка, у нього дуже сильна слабкість, і він лежить. Йому дещо важко говорити”.

“Час спливає, друзі. Чудес не буває. Нашому президенту з кожним днем ​​стає все гірше. Рішенням буде його смерть, іншого в медицині немає”, – попередив лікар.

Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.
У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.
Після затримання Саакашвілі помістили до колонії №12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.
Як повідомила нардепка Ясько, за час голодування Саакашвілі схуднув на 20 кілограмів, його стан здоров’я погіршується.
11 листопада адвокат Саакашвілі повідомив, що його підзахисний припинив голодування. 
Втім, згодом з’ясувалося, що після заклику Європейського суду з прав людини Саакашвілі справді пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть у приватну клініку з усім необхідним обладнанням, яку рекомендує консиліум лікарів.

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