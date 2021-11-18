Саакашвілі перевели в реанімацію

Фото: портал "Новости-Грузия"

Експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у четвер в тюремній лікарні.

Про це повідомила журналістам лікар-реаніматолог, пише в четвер, 18 листопада, портал “Новости-Грузия”.

“Це була короткострокова втрата свідомості, був високий тиск та були нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації, і там чергує реаніматолог. Він повністю контактний”, – заявила лікарка.

За її словами, наразі стан пацієнта стабільний. Вона додала, що причини короткочасної втрати свідомості стануть відомі після проведення низки досліджень. Фахівець не представилася журналістам. Вона наголосила, що сьогодні “випадково потрапила” до Глданської в’язниці.

“Я прибула відвідати пацієнта і це сталося”, – додала лікар.

Саакашвілі, який продовжує голодування вже 49-й день, раніше у четвер знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був винесений з кімнати для побачень на ношах.

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Як повідомляла “Новинарня“, громадянина України, експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня під час його першого за вісім років повернення до Грузії. Він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. Рух Саакашвілі вибори програв.

У Грузії проти Саакашвілі відкриті чотири кримінальні провадження. За двома з них винесено заочні вироки з терміном позбавлення волі – 6 років.

Після затримання Саакашвілі помістили до колонії №12 міста Руставі для відбування покарання. У в’язниці політик оголосив голодування на знак протесту.

Як повідомила нардепка Ясько, за час голодування Саакашвілі схуднув на 20 кілограмів, його стан здоров’я погіршується.

11 листопада адвокат Саакашвілі повідомив, що його підзахисний припинив голодування.

Втім, згодом з’ясувалося, що після заклику Європейського суду з прав людини Саакашвілі справді пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть у приватну клініку з усім необхідним обладнанням, яку рекомендує консиліум лікарів.

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