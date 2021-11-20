Загроза з боку Білорусі: прикордонники України координують дії з поляками та литовцями

Фото: ДПСУ

Ситуація на кордоні України з Білоруссю наразі залишається спокійною та контрольованою, але залишається постійна загроза потоку нелегальних мігрантів. Відтак українські прикордонники координують свої дії з колегами з Польщі та Литви – країнами, в які намагаються зараз прорватися мігранти з Білорусі.

Про це в ефірі телеканалу “Дом” ввечері 19 листопада повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає “Укрінформ“.

“Співпраця з прикордонниками Польщі та Литви триває. Зокрема, на рівні керівників відомств триває обмін інформацією, яка може впливати на стан охорони кордону як Польщі, так і України. Крім того, наші військовослужбовці відвідують підрозділи прикордонної служби Польщі, щоб розуміти, яка у них відбувається співпраця між прикордонниками, поліцейськими, представниками Міноборони для посилення захисту державного кордону”, – сказав Демченко.

Речник додав, що обмін інформацією з прикордонниками Польщі та Литви допомагає розуміти тактику нелегальних мігрантів під час спроби незаконно перетнути кордони.

“…Оскільки ми очікуємо, що у будь-який момент потік нелегальних мігрантів може бути спрямований у бік України, ця ділянка кордону зараз посилена додатковими силами. Залучені резерви Держприкордонслужби, Національної гвардії та Нацполіції. Резерви вже знаходяться в кожній з областей, які межують із Білоруссю. А також резерви ще продовжують прибувати”, – розповів Андрій Демченко.

За його словами, кордон посилено не лише на “зеленій” ділянці, а й у пунктах пропуску – на каналах легального в’їзду.

“Ми проводимо заходи прикордонного контролю, щоб не допустити потенційних нелегальних мігрантів, яких ми надалі можемо виявити на нашій західній ділянці кордону – при спробі перетнути кордон до країн Європейського Союзу”, – додав речник ДПСУ.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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