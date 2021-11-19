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Українські силовики показали, як виглядає посилений кордон із Білоруссю. ФОТО

19/11/2021 18:58

Держприкордонслужба, Нацгвардія та Нацполіція продовжують заходи з додаткового посилення державного кордону з Білоруссю.

Фото з цієї ділянки державних рубежів поширила пресслужба ДПСУ в п’ятницю, 19 листопада.

Так, у Чернігівській області сили прикордонного відомства та Нацгвардії відпрацьовували злагодженість дій для реагування на будь-які ситуації, що можуть виникати на кордоні та для належного захисту держрубежу.

Фото: ДПСУ

“Правоохоронці провели заняття з особистої безпеки та застосування сил для припинення заворушень і стримування натовпу людей. На даний час ситуація на кордоні з Республікою Білорусь залишається контрольованою”, – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ наголошують, що охоронці кордону нарощують сили та засоби, щоб контролювати кордон та стримати потік мігрантів у разі потреби. Йдеться і про особовий склад з необхідною технікою і засобами, кінологів зі службовими собаками, і про технічні засоби спостереження.

“Прораховуються та відстежуються ймовірні напрямки, якими мігрантів можуть доставляти до кордону. В моніторингу кордону також активно застосовуються пілотована авіація та безпілотні авіаційні комплекси”, – підкреслили прикордонники.

Голова Нацполіції Ігор Клименко натомість проінспектував роботу посилених спільних патрулів на Житомирщині. В цій області понад 250 км державного кордону з Республікою Білорусь.

Поки що руху мігрантів не зафіксовано. Однак вчорашня поява “туристів” на Чернігівщині свідчить про те, що вже намагаються прощупати рівень захищеності наших кордонів. Допомогти правоохоронцям можуть і місцеві мешканці. Якщо в населених пунктах з’являються незнайомці, краще відразу повідомити про це поліцію. Ми перевіримо, хто вони і з якою метою прибули. І сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтересам населення і держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон. Нагадую про персональну кримінальну відповідальність в такому разі. Ми чітко відслідковуємо такі речі. Бо жодні гроші не вартують безпеки громадян”, – наголошує Клименко.

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