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На тлі міграційної кризи ЄС ухвалив нові критерії санкцій проти режиму Лукашенка

15/11/2021 19:23

Рада Європейського Союзу розширила правову основу для застосування санкцій, включивши в неї як підставу для обмежувальних заходів дії зі сприяння незаконному перетину кордонів ЄС, що дасть змогу притягнути до відповідальності режим у Білорусі за провокації з мігрантами.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради у понеділок, 15 листопада.

“Рада ЄС сьогодні внесла зміни до режиму санкцій з огляду на ситуацію на кордонах ЄС із Білоруссю, щоб мати змогу відповісти на використання білоруським режимом людей як інструментів для досягнення політичних цілей. Доповнення… розширюють перелік критеріїв, за яких можуть прийматися певні рішення. Віднині ЄС може спрямовувати санкції проти осіб та установ, які організують або беруть участь у діях режиму Лукашенка, що створює умови для незаконного перетину зовнішніх кордонів ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Рішення прийнято на розвиток резолюції Європейської ради від 21-22 жовтня, в якій європейські лідери заявили про неприйнятність будь-яких спроб третіх країн використовувати мігрантів для досягнення політичних цілей та засудили всі гібридні атаки на зовнішні кордони Євросоюзу.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.
Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

12 листопада Росія перекинула на захід Білорусі, в Гродненську область, батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули.
Водночас Велика Британія заявила, що надасть Польщі допомогу своїм підрозділом інженерних військ.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.

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