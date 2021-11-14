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Ще одна група мігрантів прорвалася до Польщі. Поліцію атакували камінням

14/11/2021 10:41

Група мігрантів з Близького Сходу в кількості приблизно 50 осіб силою прорвалася на територію Польщі з Білорусі в районі населеного пункту Стажина. Незаконний перехід стався ввечері в суботу, 13 листопада.

Про це повідомила поліція Підляського воєводства Польщі.

“Вчора близько 17-ї години біля Стажини до Польщі увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку”, – сказано в повідомленні поліції у твіттері.

Крім того, зазначається, що після 20-ї години в районі населеного пункту Колонія Клюковіце під час спроби силового проникнення через кордон великої групи мігрантів було атаковано поліцейських. Один із кинутих каменів влучив у шолом поліцейського, який було пошкоджено. Камінням пошкоджений також один із поліцейських автомобілів.

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.
Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

12 листопада Росія перекинула на захід батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули.
Водночас Велика Британія заявила, що надасть Польщі допомогу своїм підрозділом інженерних військ.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.

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