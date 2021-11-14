Британія готова перекинути в Україну 600 бійців спецпризначення, щоб відбити атаку РФ, – ЗМІ

Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

Про це в неділю, 14 листопада, повідомив британський щоденний таблоїд The Mirror, пише “Європейська правда“.

Підрозділи SAS (​​Special Air Service) та парашутного полку були попереджені, що їх можуть відправити в Україну протягом кількох годин, відзначає британське видання.

Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств та глава МІ-6 повідомили британському уряду, що президент Росії Володимир Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.

Зараз формуються британські сили у складі членів SAS, спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв’язківців і до 400 десантників із 16 десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті.

“Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження запаковано, і вони готові полетіти в Україну й або приземлитися, або висадитися з парашутом. Вони підготувалися для обох випадків”, – заявило джерело видання.

Напруга у Східній Європі зростає після того, як ЄС звинуватив Білорусь у створенні міграційної кризи на кордоні з Польщею. Ця суперечка загрожує загостренням між Росією та НАТО.

Путін попередив, що незаплановані навчання НАТО в Чорному морі становлять серйозний виклик для Москви, і що Росія “не має нічого спільного” з кризою на кордоні Білорусі.

Американські чиновники раніше попередили європейських союзників про потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

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