Україна наполягатиме на максимальних компенсаціях Ірану за збитий літак, – Єнін

Загиблий екіпаж літака "МАУ", портрети в Борисполі. Січень 2020

Іран підтвердив свою готовність до виконання міжнародних зобов’язань у справі катастрофи літака “МАУ”, і обсяг компенсацій родичам загиблих в авіакатастрофі під Тегераном буде вираховуватися після надання Іраном усієї інформації.

Як повідомляє “Укрінформ“, про це в ефірі телеканалу “Україна 24” заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін після переговорів з іранцями в Києві.

“М’яч наразі перебуває на іранській стороні. Всіх безумовно цікавить швидкість процесу, всіх цікавить обсяг компенсацій. Хочу ще раз наголосити, що обсяг компенсацій буде вираховуватися виключно після того, як українська сторона отримає всеохоплюючу інформацію про обставини інциденту. Я побачив з боку іранської сторони готовність завершити як технічне, так і кримінальне розслідування, та притягнути винних до відповідальності”, – сказав Єнін.

За його словами, українська сторона наполягатиме на максимальній сумі компенсацій.

Заступник глави МЗС нагадав, що органи прокуратури України так само здійснюють процесуальне керівництво в межах кримінального провадження за фактом збиття українського літака. За словами Єніна, відбулася зустріч керівництва офісу генерального прокурора з представниками іранської прокуратури, які входили до складу урядової делегації.

“Ми очікуємо надходження конкретної інформації, яка могла б слугувати як докази в кримінальному проваджені”, – сказав Єнін.

Також, за його словами, долучатися до процесу мають і керівники авіаційних служб, юристи.

Як інформувала “Новинарня“, в передмісті Тегерана вранці 8 січня зазнав катастрофи пасажирський “Боїнг-737” рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. Він упав невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Усі люди на борту літака загинули в аварії.

“Міжнародні авіалінії України” та Мінінфраструктури оприлюднили імена 176 жертв аварії із семи країн. Серед них 11 українців (двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу), а найбільше – іранців (82 особи) та канадців (62). Також на борту було 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини і 3 – Великої Британії.

Інцидент стався після того, як уночі Іран обстріляв американські військові бази в сусідньому Іраці після ліквідації американцями іранського генерала Сулеймані.

Влада Ірану одразу назвала імовірною причиною катастрофи технічну несправність Boeing 737-800, що спричинила пожежу в моторному відсіку лайнера. Своєю чергою МАУ відкидали можливість помилки пілотів і називає мінімальною ймовірність технічної несправності літака.

Уряд України із 9 січня закрив вітчизняним авіакомпаніям польоти над Іраном та Іраком.

Рада нацбезпеки і оборони України висунула версію про збиття українського “Боїнга” ракетою ЗРК “Тор”.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку, а слідом за ними прем’єр-міністри Канади, Великої Британії, Австралії та президент США заявили, що рейс PS752 був збитий іранською ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва. Було оприлюднено відповідне відео.

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде називав інформацію про збиття літака ракетою “нелогічними чутками”.

Однак 11 січня керівництво Ірану визнало, що літак рейсу PS752 був збитий іранською ракетою на тлі військового протистояння зі США, але “ненавмисно” і “через людську помилку”.

Командувачі Корпусу вартових Ісламської революції вибачилися за помилку.

14 січня Верховна Рада України ухвалила заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ.

19 січня тіла загиблих у катастрофі українців привезли до Борисполя.

Міністерство закордонних справ України вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.

Наприкінці липня до Києва прибула іранська делегація для переговорів щодо компенсацій та ін.

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