Генсек ООН і Туреччина відгукнулися про ракетний удар по порту Одеси. Росія не визнає

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив обстріл морського порту Одеси, звідки мав би відновитися експорт українського зерна.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Twitter-акаунті речника генсека Об’єднаних Націй.

“Генеральний секретар Антоніу Гутерріш однозначно засуджує напади, про які сьогодні повідомлялося, на український Одеський порт”, – йдеться в повідомленні.

Посилаючись на підписану в Стамбулі угоду про експорт українського зерна через Чорне море, у повідомленні сказано: “Вкрай важливо, щоб зобов’язання, взяті вчора Російською Федерацією, Україною та Туреччиною, були повністю виконані”.

Secretary-General @antonioguterres unequivocally condemns reported strikes today in the Ukrainian port of Odesa. Full implementation of the commitments made yesterday by the Russian Federation, Ukraine and Turkey is imperative: https://t.co/naL2UnYJ0R — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) July 23, 2022

При цьому міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що російська сторона стверджує, нібито не має жодного відношення до ракетного удару по Одеському порту та “детально вивчає це питання”.

За словами міністра, Туреччина також контактувала з українською стороною та продовжує роботу з виконання угоди в Стамбулі, передає “Суспільне”.

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Нагадаємо, після 11-ї години ранку 23 липня, за даними ОК “Південь” ЗСУ, росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Атака росія на торговий порт Одеси сталася наступного дня після підписанні в Стамбулі угоди щодо “зернового коридору”, які передбачають експорт українського зерна зокрема і з торгового порту Одеси.

Як стало відомо, удар ракет припав по тій частину порту Одеси, де зберігалося зерно для експорту.

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

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Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

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