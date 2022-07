Генсек ООН і Туреччина відгукнулися про ракетний удар по порту Одеси. Росія не визнає

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив обстріл морського порту Одеси, звідки мав би відновитися експорт українського зерна.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Twitter-акаунті речника генсека Об’єднаних Націй.

“Генеральний секретар Антоніу Гутерріш однозначно засуджує напади, про які сьогодні повідомлялося, на український Одеський порт”, – йдеться в повідомленні.

Посилаючись на підписану в Стамбулі угоду про експорт українського зерна через Чорне море, у повідомленні сказано: “Вкрай важливо, щоб зобов’язання, взяті вчора Російською Федерацією, Україною та Туреччиною, були повністю виконані”.

Secretary-General @antonioguterres unequivocally condemns reported strikes today in the Ukrainian port of Odesa.

Full implementation of the commitments made yesterday by the Russian Federation, Ukraine and Turkey is imperative: https://t.co/naL2UnYJ0R

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) July 23, 2022