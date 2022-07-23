Росіяни вдарили по тій частину порту Одеси, де зберігалося зерно для експорту

Російська армія завдала ракетного удару по тій частині інфраструктури порту Одеси, де зберігалося зерно для відправки на експорт.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат удень в суботу, 23 липня.

За його словами, “було завдано удар саме там, де зерно”, передає “Суспільне”.

У пресслужбі Міністерства аграрної політики “Суспільному” також повідомили, що в порту було зерно.

“Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення”, – розповіли у відомстві.

Нагадаємо, після 11-ї години ранку 23 липня, за даними ОК “Південь” ЗСУ, росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Атака росія на торговий порт Одеси сталася наступного дня після підписанні в Стамбулі угоди щодо “зернового коридору”, які передбачають експорт українського зерна зокрема і з торгового порту Одеси.

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

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Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

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