Удар по порту Одеси – бл***ство, але угода не скасована, зерно треба експортувати, – Найєм

Одеський порт

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм вважає, що ракетний удар РФ по Одеському порту – “бл***ство”, але він не скасовує угоди з росіянами про “коридор” для експорту українського зерна, і воно має бути вивезене.

Про це посадовець написав у фейсбуці вдень у суботу, 23 липня.

“Війну і бл…во ніхто не скасовував. Не скасували і Стамбульські домовленості.

Так, вони (росіяни – “Н“) виродки. Так, їм не можна вірити. Але це ніяк не впливає на те, що нам треба вивезти з портів зерно. Це потрібно нам усім – вам, мені, фермерам, трейдерам, взагалі – всій економіці, яка на межі колапсу і яка, крім соціальної сфери, повинна продовжувати зміцнювати ЗСУ”, – заявив Найєм.

“Тому ми вимагатимемо виконання умов договору від партнерів – Туреччини та ООН. З війною чи без. За підтримки партнерів чи без. З договором чи без. Ми робитимемо все можливе, щоб вивезти наш урожай.

А в тому, що вони закінчені мерзоти, ніхто й не сумнівався”, – зазначив заступник міністра.

За його словами, “раніше це було зрозуміло лише нам, а тепер, з кожним ударом по портах та гуманітарних коридорах це буде очевидно ще сотням мільйонів людей на планеті. У тому числі там, де звикли лицемірно розчулюватися матрьошками і потоком мільйонам біженців, інфляцією та голодом”.

Нагадаємо, після 11-ї години ранку 23 липня, за даними ОК “Південь” ЗСУ, росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Атака росія на торговий порт Одеси сталася наступного дня після підписанні в Стамбулі угоди щодо “зернового коридору”, які передбачають експорт українського зерна зокрема і з торгового порту Одеси.

Як стало відомо, удар ракет припав по тій частину порту Одеси, де зберігалося зерно для експорту.

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

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Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

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