“Наша артилерія криє нашу піхоту, зв’язку немає, одне в одного стріляємо”, – рашист у перехопленій розмові з матір’ю

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Російські окупанти активно мародерять і ґвалтують неповнолітніх на українських теренах, при цьому самі масово гинуть, зокрема й від “дружнього вогню”.

Про це розповідає своїй матері російський військовий у черговій перехопленій розмові, запис якої поширив Генштаб ЗСУ.

Серед іншого, росіянин розповідає про “порядки” в армії окупантів: масове мародерство стало звичним явищем, у сусідньому селі рашисти зґвалтували 15-річну дівчинку…

При цьому його підрозділ зазнав великих втрат і в строю залишилися здебільшого недосвідчені бійці. До того ж через відсутність комунікації весь час відбуваються перестрілки між “своїми”.

“У нас третя рота піхоти – 95% добровольців. Тому що всі інші – або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає”, – скаржиться матері рашист.

“Кажуть, “наших там немає”. Всі їдуть туди, все поклали. Там інженера поклали 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2-га танкова схлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія, буває, нашу піхоту криє“, – розповідає загарбник.

За його словами, коли ЗСУ знищили техніку підрозділу, командир полку наказав рашистам іти в бій з лопатами: “Коли бойові машини підірвали, він сказав – тепер беріть лопати і йдіть як піхота, помирайте. Нам так сказав комбат”.

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