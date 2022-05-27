Росіяни відмовляються йти в наступ на Харківському напрямку й бунтують. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти в наступ.
Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ. Вона оприлюднена в п’ятницю, 27 травня.
“Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!” – розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.
Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод “бунтівників”, їх “посадили на підвал”.
У СБУ зазначили, що якщо ж окупанти все ж змусять “відказників” наступати, їм необхідно зателефонувати на гарячу лінію 2402.
“Телефонуйте на неї, щоб здатися в полон і зберегти життя. Працює як для російських, так і для українських номерів”, – додали у спецслужбі.
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