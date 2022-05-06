Удар по “Москві” став можливим завдяки розвідданим США, – ЗМІ

Удар по кораблю-флагману Чорноморського флоту Росії крейсеру “Москва” став можливим завдяки даним розвідки США, переданим Україні.

Про це повідомили американські телеканали CNN та NBC, а також видання Washington Post і New York Times із посиланням на кількох анонімних чиновників із США.

При цьому джерела наголошують, що США точно не знали, як саме Київ скористається розвідданими. У Пентагоні натомість спростовують повідомлення про передачу координат крейсера.

13 квітня Україна заявила про ракетний обстріл «Москви» та пожежу на крейсері. У ніч на 14 квітня факт пожежі визнало Міноборони Росії. Відомство стверджувало, що на кораблі здетонував боєприпас. Пізніше російське відомство визнало, що корабель затонув. За різними оцінками, чисельність екіпажу «Москви» становила від 416 до 680 осіб, у тому числі, як з’ясувалося пізніше, матроси-строковики.

За даними телеканалу CNN, українські військові, помітивши військовий корабель у Чорному морі, звірилися зі своїми американськими колегами, які підтвердили ціль та надали точні дані про місце перебування крейсера. Через деякий час на «Москві» почалася пожежа та корабель затонув, уточнює CNN.

Джерела американських ЗМІ стверджують, що США не брали участі у рішенні вдарити по «Москві» – його ухвалили українські військові. Американська розвідка регулярно надає ЗСУ дані про пересування російських кораблів.

У відповідь на повідомлення низки провідних американських ЗМІ прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не надавали Україні «конкретну інформацію щодо вказування цілі» по крейсеру «Москва».

«Українці мають власні можливості у сфері розвідки, щоб відслідковувати і брати на приціл російські військові кораблі, що і сталося в цьому випадку», – заявив він виданню The New York Times.

Про те, що США діляться даними розвідки з українськими військовими, було відомо давно – проте кілька публікацій останнього часу розповідають про інтенсивність постачання інформації та конкретне використання цих даних.

Так, напередодні New York Times, теж із посиланням на анонімні джерела, писала, що розвіддані США про пересування командних пунктів армії РФ дозволили Україні завдати ударів, у яких загинули російські генерали. Співрозмовники видання зазначили, що Україна завдає ударів, поєднуючи американські дані з власними – у тому числі з перехопленнями переговорів, які дозволяють робити висновок про присутність у штабах військових-високопосадовців.

У Раді національної безпеки США цю публікацію назвали «безвідповідальною», а в Пентагоні агентству France Press вказали, що жодних даних, які дають змогу індивідуально атакувати російських воєначальників, не надають.

Передісторія

Флагман ЧФ Росії ракетний крейсер “Москва” був уражений двома українськими ракетами (ймовірно, “Нептун”), загорівся та затонув у Чорному морі – за офіційною інформацією, 14 квітня.

Про ураження крейсера стало відомо вечері 13 квітня.

Згодом і розробники з київського КБ “Луч”, і колишній куратор ракетної програми України підтвердили, що удару по “Москві” було завдано саме українськими протикорабельними ракетами “Нептун”.

Росіяни офіційно заявляли лише про пожежу на крейсері, детонацію боєкомплекту, невдале буксирування в умовах шторму – відтак корабель перекинувся й затонув.

В американському міноборони в коментарях ЗМІ підтвердили, що удар та подальше затоплення крейсера є заслугою української ракети.

Експерти Naval News проаналізували знімки із супутників з інфрачервоним фільтром і визначили точні координати місцерозташування крейсеру “Москва” в момент влучання в нього українських ракет.

Встановлено, що вибух на кораблі стався ще о 6:52 за київським часом 13 квітня.

У цей момент корабель перебував за 80 морських миль від Одеси, 50 миль від українського узбережжя, між островом Зміїний та Севастополем.

Точні координати в момент удару українських ракет по крейсеру – 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

Тоді неподалік “Москви” перебувало ще кілька російських бойових кораблів.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, адже корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії ракет “Нептун”.

Кількість жертв

Деякі ЗМІ спершу повідомляли, що до Севастополя привезли 14 моряків із крейсера “Москва”, доля решти 496 членів екіпажу невідома. За іншими неперевіреними даними, буцімто пів сотні моряків із “Москви” “врятували турки”.

В українських соцмережах склалася думка, нібито з крейсером мало затонути приблизно пів тисячі моряків разом із командиром Антоном Купріним. Однак якихось підтверджень щодо жертв не було, і Генштаб ЗСУ не додавав екіпаж корабля до загального числа знищених окупантів.

Міноборони Росії спочатку заявляло, що екіпаж “Москви” вижив та був “повністю евакуйований” на інші кораблі.

Американські джерела зазначали, що внаслідок вибуху й затоплення крейсера є загиблі та врятовані.

15 квітня в Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером “Москва”, куди принесли жалобний вінок із написом “кораблю та морякам“.

16 квітня міністерство оборони РФ опублікувало відео із залишками екіпажу крейсера “Москва” на плацу, на якому є також командир корабля Антон Купрін. З екіпажем зустрічається головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов та каже, що особовий склад крейсера “Москва” перебуває в основному пункті базування – місті Севастополь”.

На опублікованому відео (без звуку) у строю перед адміралом Євменовим стоять, на око, приблизно 150-200 моряків, переважно матросів. Невідомо, яка частина з них справді з “Москви”.

У різні роки чисельність команди крейсера “Москва” становила 416-510 осіб. Чому в строю немає решти членів екіпажу, російська влада ніяк не пояснює.

Тим часом у російських мережах починають спливати загиблі на крейсері “Москва”. Станом на вечір 18 квітня їх щонайменше п’ять.

“Новая газета. Европа” публікувала розповідь матері одного із врятованих строковиків, який був в екіпажі “Москви”, з його зізнанням: на борту крейсера загинули близько 40 осіб, є зниклі безвісти, багато поранених із відірваними кінцівками.

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