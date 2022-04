Росія діє на випередження й скликає засідання Радбезу ООН, щоб обговорити “провокацію українських радикалів у Бучі”

Росія скликає засідання Ради безпеки ООН на понеділок, 4 квітня, щоб обговорити “кричущу провокацію українських радикалів у Бучі”.

Про це повідомляє урядова інформагенція РФ “РИА Новости”.

“Росія запросила засідання РБ ООН на понеділок у зв’язку з кричущою провокацією українських радикалів у Бучі, заявив заступник постійного представника [РФ] при ООН”, – зазначається в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду в Раді Безпеки ООН у вівторок, 5 квітня.

У неділю, після того як майже всі світові ЗМІ поширили жахливі кадри російських звірств після звільнення Бучі, міністерство оборони та інші органи влади держави-агресора назвали їх “провокацією” і “постановкою київського режиму“.

“За час перебування Бучі під контролем російських збройних сил жоден місцевий мешканець не постраждав від якихось насильницьких дій”, – цинічно заявили в міноборони РФ.

При цьому Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що “шокований” фото з Бучі.

“Я глибоко шокований фотографіями мирних жителів, вбитих у Бучі. Дуже важливо, щоб незалежне розслідування привело до притягнення винних до відповідальності”, – зазначив Гутерріш.

Перед тим постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив, що Україна вимагає негайного засудження агресора за масові вбивства в Бучі, Ірпіні, продовження облоги Маріуполя тощо.

“Війна не знає вихідних. Є лише один агресор. Присутність Росії в ООН несумісна з усіма її принципами та цілями”, – підкреслив Кислиця в дописі у Twitter, тегнувши Гутерріша.

Massacres in Bucha, Irpin, continued siege of Mariupol … Ukraine demands immediate condemnation. War knows no weekends. There’s only one aggressor. Russia’s presence in UN is incompatible with all its principles and objectives @UN_PGA @antonioguterres https://t.co/SdXhKBopmb pic.twitter.com/XEijkIycbF

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 3, 2022