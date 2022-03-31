У США оприлюднили список озброєнь, запитаних Україною. Дрони-камікадзе вже їдуть

Українське Міноборони подало для Конгресу США список військового обладнання, необхідного для стримування агресії Росії.

Як повідомляє “Європейська правда”, цей перелік 30 березня оприлюднив канал CNN.

До списку входять:

розвідувальні та ударні безпілотники (включаючи так звані “дрони-камікадзе”),

тактичні радари,

системи радіоелектронної боротьби проти дронів,

бойові літаки, зокрема Су-25,

артилерійські системи,

зенітно-ракетні комплекси,

протитанкові ракетні комплекси Javelin,

протикорабельні ракети,

оптичне обладнання.

Вказаний список також містить прохання про допомогу в лікуванні поранених, включаючи мобільні військово-медичні госпіталі.

Крім того, Україна просить допомоги у ремонті бронетехніки й іншого обладнання, зокрема в сусідніх країнах, а також авіації для транспортування зброї.

За словам конгресмена Джейсона Кроу, цей список відображає “нагальні потреби” українського військового та цивільного керівництва.

Помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер під час слухань у середу повідомила законодавцям, що безпілотники-камікадзе “перебувають у процесі доставки” в Україну. Вони включені до пакету військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, оголошеного президентом Джо Байденом 16 березня.

Як відомо, напередодні Сполучені Штати вже оголосили намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.

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