Зеленський переговорив із Байденом про санкції щодо РФ та оборонну підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Йшлося про санкції проти Росії та оборонну підтримку.
Про це він повідомив у Twitter в середу, 30 березня.
“Щойно завершив годинну розмову з Джо Байденом. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу”, – розповів глава держави.
Щойно завершив годинну розмову з @POTUS. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022
Це вже четверта телефонна розмова президентів України та США за березень. Попередні були 1, 6 і 11 числа. Під час минулої бесіди президенти обговорили злочини окупантів проти мирного населення та посилення санкційного тиску на Росію.
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