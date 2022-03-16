“На прохання Зеленського”: Байден підтвердив передачу Україні засобів ППО

Ілюстративне фото

Президент Джо Байден заявив, що США додатково передають Україні системи протиповітряної оборони для протистояння російській агресії, протитанкові озброєння стрілецьку зброю та набої на загальну суму 800 млн доларів.

Про це він заявив під час виступу в Білому домі у середу, 16 березня.

“На прохання президента Зеленського ми надаємо системи протиповітряної оборони великої дальності і боєприпаси для цих систем”, – сказав Байден, не уточнивши, про які саме комплекси йдеться.

Він оголосив про додаткові $800 мільйонів на безпекову допомогу Україні.

“Це збільшує нову безпекову допомогу для України до 1 млрд доларів лише цього тижня. Це будуть прямі поставки обладнання від нашого Міністерства оборони. Цей пакет допомоги включає 800 зенітних систем, щоб українці могли продовжувати зупиняти літаки та гелікоптери, які атакують людей, і захистити свій повітряний простір”, – сказав Байден.

Президент США додав, що також буде поставлено 9 тисяч одиниць протитанкових озброєнь, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї, включаючи кулемети, гранатомети, та 20 млн різних боєприпасів, включаючи артилерійські.

Читайте також:

США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони, – CNN