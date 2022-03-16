США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони, – CNN

США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії.
Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію американських чиновників.
За словами високопоставленого представника США, до цих додаткових систем входять автоматизований зенітно-ракетний комплекс “Оса” (за класифікацією НАТО – SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) та переносні зенітно-ракетні комплекси “Стріла-3” (SA-14).
За словами високопоставленого представника США, системи були отримані від країн-партнерів НАТО і знаходяться “в дорозі”. В даний час незрозуміло, як ці системи будуть повернуті країні-постачальнику.
У середу президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.
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