Конгрес США повністю схвалив $13,6 млрд допомоги Україні

Сенат Сполучених Штатів Америки пізно ввечері в четвер, 10 березня, схвалив законопроєкт про державне фінансування з виділення 13,6 мільярда доларів допомоги Україні.

Про це з посиланням на CNN повідомляє “Європейська правда“.

Тепер законопроєкт, який Палата представників Конгресу ухвалила ще в середу ввечері, тепер може бути направлений президенту Джо Байдену для підписання.

За законопроєкт проголосували 68 сенаторів, проти був 31.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у своїй промові в четвер вранці вказав на допомогу Україні в законодавстві і вказав на це як на нагальну причину для того, щоб Сенат швидко ухвалив законопроєкт про великі витрати.

“Народу України потрібна наша негайна допомога, і цей проєкт є найшвидшим і найпрямішим способом швидкого отримання допомоги”, – сказав він під час обговорення в залі Сенату.

“Український народ бореться за своє життя і бореться за виживання своєї молодої демократії. Конгрес має моральний обов’язок стояти за ними, коли вони протистоять злу Володимира Путіна і його кривавій кампанії”, – наголосив сенатор.

Раніше повідомлялося, президент США готовий підписати ухвалений Палатою представників законопроєкт про фінансування, який стосується і підтримки України.

Він передбачає “критичні інвестиції в низку пріоритетів — від забезпечення історичної підтримки українського народу до запуску Агентства передових дослідницьких проектів у галузі охорони здоров’я, інвестування в освіту та боротьби зі злочинністю”.

Пакет допомоги Україні у США називають історичним.

“Сполучені Штати віддані підтримці українського народу, коли він захищає свою країну та демократію. Двопартійний законопроект про фінансування включає 13,6 мільярда доларів на гуманітарну, безпеку та економічну допомогу Україні та сусіднім країнам – до 1,4 мільярда доларів допомоги, яку Сполучені Штати надали Україні з 2021 року. Ці ресурси означатимуть додаткове оборонне обладнання для України, рятівну гуманітарну допомогу для українського народу та додаткову підтримку розгортання американських військ у сусідніх країнах”, – заявляють у Білому домі.

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