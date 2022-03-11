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У США 42 сенатори закликали Байдена надати Україні бойові літаки і засоби ППО

11/03/2022 10:28

Після рішення Пентагону відхилити пропозицію Польщі надати Україні винищувачі МіГ-29, американські сенатори закликають президента Джо Байдена співпрацювати з цією країною та союзниками по НАТО прискорити передачу нашій державі літаків і систем протиповітряної оборони, а також додаткових засобів підтримки.

Про це вранці в п’ятницю, 11 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на лист 42 американських сенаторів.

У зверненні до президента сенатори-республіканці Джоні Ернст, Мітт Ромні та 40 їхніх колег пишуть: “Ми закликаємо вашу адміністрацію співпрацювати з Польщею та нашими союзниками по НАТО, щоб прискорити передачу терміново необхідних повітряних сил, систем протиповітряної оборони та інших засобів бою та підтримки від Сполучених Штатів, союзників по НАТО та інших європейських партнерів для України”.

“Хоча ми високо оцінюємо летальну допомогу, яку ваша адміністрація надіслала Україні досі, ми категорично не згодні з вашим рішенням відмовити Польщі у можливості передати винищувачі Україні. Ваша адміністрація підтримала оборонні статті, надані Україні в розмірі 1 мільярда доларів за останні 13 місяців, і остаточно заявила, що у вашій нинішній владі немає обмежень, щоб адекватно реагувати на беззаконне та криваве вторгнення Росії в Україну” – наголосили сенатори.

“Ми закликаємо вас діяти без зволікання, щоб забезпечити терміново необхідну авіацію, яка підвищить здатність українських збройних сил захищати свою країну та допомогти врятувати життя мирного населення” – йдеться у листі.

Контекст

Раніше в Пентагоні заявили, що Сполучені Штати не підтримують передачу бойових літаків Україні, зокрема польських винищувачів МіГ-29.

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило у вівторок, що готове розмістити свої літаки МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження Сполучених Штатів. Відомство закликало інших членів альянсу, які мали інші такі літаки, зробити те ж саме.

У Держдепі заявили, що польська пропозиція застала Сполучені Штати зненацька.

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