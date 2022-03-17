Парламент Латвії ухвалив рішення із закликом “закрити небо” над Україною

Сейм Латвійської Республіки ухвалив постанову, якою закликав країни ООН негайно домовитися про заходи щодо створення безпольотної зони над Україною, щоб уберегти життя людей.

Про це в четвер, 17 березня, повідомляє латвійське видання Delfi.

У заяві “Про запровадження безпольотної зони над територією України та заходи з обмеження російської агресії” наголошується, що безпольотна зона над Україною необхідна також для гарантування безпеки українських атомних станцій.

Сейм послався на звернення президента України Володимира Зеленського від 28 лютого, в якому він просить оголосити повітряний простір України безпольотною зоною. Депутати Сейму ЛР констатували, що російські агресори використовують на території України дедалі більш нелюдську тактику та зброю, атакуючи цивільних осіб, і зараз війська РФ проводять масові бомбардування цивільних об’єктів.

Сейм нагадав про ухвалену 2 березня Генеральною асамблею ООН резолюцію про агресію Росії проти України та заяву Міжнародного суду ООН 16 березня з вимогою до Росії зупинити вторгнення в Україну.

Депутати також закликали вжити заходів, щоб якнайшвидше забезпечити на території України безпечні гуманітарні коридори, а демократичні країни – закрити свій повітряний простір і порти для російських літаків та суден.

Парламент Латвії висловив тверду підтримку Україні, її захисникам та народу у боротьбі проти російської агресії, а також підтвердив непохитну підтримку Латвією суверенітету та територіальної цілісності України. Також він закликав країни НАТО та Євросоюзу посилити підтримку України, поставляючи військове обладнання, амуніцію та зброю.

Крім того, Сейм закликав ЄС посилити санкції проти Росії, доки вона не припинить агресію проти України та не виведе свої війська з її території.

У резолюції наголошується, що санкції мають бути застосовані й до Білорусі, яка є причетною до війни Росії проти України.

Раніше у четвер аналогічне рішення із вимогою “закрити небо” над Україною ухвалив Сейм Литви.

Минулого тижня резолюцію із подібним закликом до ООН над Україною схвалив парламент Естонії, Рійгікогу.

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