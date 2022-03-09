Концерт класичної музики на Майдані закликав світ “закрити небо” над Україною

У Києві на Майдані, біля стели Незалежності, відбувся концерт класичної музики під назвою “Вільне небо”.

Музиканти симфонічного оркестру “Київ-Класик” під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім’я миру Германа Макаренка виконували гімни України та Європи та відомі українські музичні твори, повідомили в офісі президента.

Головна мета мистецької акції під назвою “Вільне небо/Free Sky” – достукатися до світової спільноти, щоб “закрила небо” над Україною.

“Хочемо, щоб музика миру й життя дійшла до серця кожного мешканця вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке б зробило безпечним українське небо”, – сказав Герман Макаренко.

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