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Росія випустила 8 ракет по мирній Вінниці: зруйновано аеропорт, президент знов закликає Захід “закрити небо”

06/03/2022 15:16

Російські загарбники завдали ракетного удару по аеропорту Гавришівка у Вінниці.

Внаслідок вибухів почалася пожежа. На місці працюють служби ДСНС.

Як повідомив у терміновому відеозверненні з цього приводу президент Володимир Зеленський, ворог випустив по місту вісім ракет, аеропорт зруйновано.

 

“Ракетний удар по мирній Вінниці, яка жодним чином ніколи не загрожувала Росії. Жорсткий, цинічний. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували покоління українців”, – наголосив Зеленський.

Він укотре закликав західних лідерів закрити небо над Україною або дати літаки для захисту мирного населення від агресора, який цинічно розстрілює цивільну інфраструктуру.

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“Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною. Закрийте для всіх російських ракет, бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону. Без ракет, без авіабомб. Ми – люди. І це – ваш гуманітарний обов’язок захищати нас, людей. І ви це можете.

Якщо ви цього не зробите, якщо не дасте хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали.

Це відповідальність також світових політиків, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди”, – сказав президент.

Як повідомило Військове телебачення України, за попередньою інформацією, ракети на Вінницю були випущені з Придністров’я.

А так одна з восьми російських ракет летіла в бік Вінниці:

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