У Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули російську пропаганду

Російські військові взяли під контроль телевізійну вежу Мелітополя і почали трансляцію російських телеканалів..
Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на міськраду та джерела у Службі безпеки України у п’ятницю, 4 березня.
“Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем – міська рада Мелітополя”, – йдеться в повідомленні.
Джерела в СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів.
Як писала “Новинарня“, окупанти в Херсоні ввімкнули 24 російські телеканали.
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