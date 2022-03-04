У Мелітополі окупанти захопили телевежу й увімкнули російську пропаганду

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Російські військові взяли під контроль телевізійну вежу Мелітополя і почали трансляцію російських телеканалів..

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на міськраду та джерела у Службі безпеки України у п’ятницю, 4 березня.

“Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем – міська рада Мелітополя”, – йдеться в повідомленні.

Джерела в СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів.

Як писала “Новинарня“, окупанти в Херсоні ввімкнули 24 російські телеканали.

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