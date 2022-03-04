Окупанти в Херсоні ввімкнули 24 російські телеканали

У Херсоні зранку 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та три радіоканали.
Про це повідомляє “Суспільне Херсон”.
Зазначається, що на телеканалі UA:Херсон транслюється всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють.
Подібна ситуація і в районах області.
Як писала “Новинарня“, 3 березня російські військові зайняли будівлю Херсонської ОДА.
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