На Херсонщині росіяни відключили мобільний зв’язок

У Херсонській обласній військовій адміністрації заявляють, що російські окупанти відключили у регіоні мобільні мережі Vodafone та “Київстар”.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА, оприлюдненому у телеграмі.
“Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та “Київстар” на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wi-Fi”, – йдеться у повідомленні.
“З’ясовуємо ситуацію!” – додали до ОВА.
Як писала “Новинарня“, 3 березня російські військові зайняли будівлю Херсонської ОДА.
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