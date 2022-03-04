На Херсонщині росіяни відключили мобільний зв’язок

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У Херсонській обласній військовій адміністрації заявляють, що російські окупанти відключили у регіоні мобільні мережі Vodafone та “Київстар”.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА, оприлюдненому у телеграмі.

“Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та “Київстар” на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wi-Fi”, – йдеться у повідомленні.

“З’ясовуємо ситуацію!” – додали до ОВА.

Як писала “Новинарня“, 3 березня російські військові зайняли будівлю Херсонської ОДА.

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