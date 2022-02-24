ЗСУ відбили Щастя. Знищено 50 окупантів

Населений пункт Щастя на Луганщині – під українським контролем.
Про це у четвер, 24 лютого, повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.
“Місто Щастя під контролем. Знищено 50 російських окупантів. 45 тисяч мішків для трупів їм буде мало. Тримаємо стрій”, – йдеться в повідомленні.
Щастя – місто в Луганській області на лінії розмежування з ОРЛО, на березі річки Сіверський Донець (підконтрольне Україні). Воно підтримує роботу стратегічної Луганської теплової електростанції.
ЛуТЕС є основним джерелом тепло- та електроенергії в області, зокрема й для населених пунктів на непідконтрольній території.
В останні дні місто та ТЕС піддавалися масованим артобстрілам з боку окупаційних військ.
Як писала “Новинарня“, під Щастям ЗСУ знищили два російських танки і кілька вантажівок.
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