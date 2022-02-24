Під Щастям ЗСУ знищили два російських танка і кілька вантажівок

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Під Щастям на Луганщині ЗСУ знищили два російських танка і кілька вантажівок

Про це у четвер, 24 лютого, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

“Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок рф”, – йдеться в повідомленні.

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