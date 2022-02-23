Рада у першому читанні підтримала закон про володіння зброєю для цивільних

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України.

Як інформує пресслужба парламенту, відповідне рішення в середу, 23 лютого, підтримали 274 народні депутати.

Законопроєкт №5708 підтримали із скороченим строком підготовки до другого читання.

Відзначається, що законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.

Зокрема, документом пропонується:

визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю;

визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;

здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;

розробити порядок видачі медичного заключення (висновку) про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документу на цивільну вогнепальну зброю, який передбачає створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з провадженням кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок;

розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;

визначити повноваження суб’єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;

визначити загальні засади цивільного обігу (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів;

визначити загальні засади здійснення права і виконання обов’язків власників цивільної вогнепальної зброї;

встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;

визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;

передбачити обмеження щодо права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;

передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;

визначити поняття зон вільних від зброї;

прописати основи господарської діяльності у сфері обігу (обороту) цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів;

визначити загальні засади володіння та користування цивільною вогнепальною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України;

врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї і боєприпасів з території України;

передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Передісторія

17 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підтримав ідею легалізації зброї для самозахисту цивільних осіб. Урядовець вважає, що так можна убезпечити громадян. Він уточнив, що у багатьох країнах легалізація зброї підвищує рівень безпеки людей, допомагає правоохоронцям та однозначно зменшує злочинність.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що ухвалення закону про зброю в Україні необхідне. Проте він виступає проти легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї.

4 березня 2021 року Верховна Рада відхилила законопроєкт №4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, а також альтернативний до нього проєкт №4335-1.

Зокрема, законопроєкт №4335 пропонував дозволити придбання та зберігання зброї, тоді як альтернативний проєкт №4335-1 передбачав дозвіл і на її носіння.

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