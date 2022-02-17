Резніков виступив за легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав ідею легалізації зброї для самозахисту цивільних осіб. Урядовець вважає, що так можна убезпечити громадян.

Про це в четвер, 17 лютого, повідомляє “РБК-Україна”.

Він уточнив, що у багатьох країнах легалізація зброї підвищує рівень безпеки людей, допомагає правоохоронцям та однозначно зменшує злочинність.

“Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає”, – сказав Резніков.

Міністр зазначив, що зброя має бути легалізованою.

Крім того, треба чітко описати – хто та яку зброю може отримати.

Крім того, він наголосив, що громадяни мають мати право не на носіння, а лише на зберігання короткого ствола.

“Коли потенційні недоброзичливці знатимуть, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість зброї – це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії”, – додав Резніков.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що ухвалення закону про зброю в Україні необхідне. Проте він виступає проти легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї.

Нагадаємо, 4 березня 2021 року Верховна Рада відхилила законопроєкт №4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, а також альтернативний до нього проєкт №4335-1.

Зокрема, законопроєкт №4335 пропонував дозволити придбання та зберігання зброї, тоді як альтернативний проєкт №4335-1 передбачав дозвіл і на її носіння.

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