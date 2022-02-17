Зеленський підписав зміни до закону про національний спротив

Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який вносить зміни до ЗУ “Про основи національного спротиву”.

Як передає “Новинарня” в четвер, 17 лютого, про це свідчить картка документу на сайті Верховної Ради.

Змінами скасовується погодження кандидатів на посаду командирів добровольчих формувань територіальних громад із органами місцевого самоврядування, на території яких функціонуватимуть такі добровольчі формування.

На громадян України, зарахованих до складу добровольчих формувань територіальних громад (які не є військовослужбовцями), під час участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони поширюється дія статутів Збройних сил України.

Стрілецька зброя та інші види озброєння добровольчих формувань територіальних громад та боєприпаси зможуть зберігатися лише у військових частинах Сил територіальної оборони (за територіальним принципом), відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб та Статуту внутрішньої служби Збройних сил України.

Чинна до сьогодні редакція закону (стаття 22) передбачала, що штатна зброя добровольців, може зберігатися не лише у військових частинах, а й в “інших визначених місцях зберігання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”.

Видання Ukrainian military pages зауважує, що йдеться лише про штатну зброю та боєприпаси, які добровольці згідно з законом про основи нацспротиву (стаття 23) отримуватимуть від ЗС України. Мисливської зброї, яку також мають право використовувати добровольці, обмеження не стосуються.

Передбачається, що за рішенням Головнокомандувача ЗСУ добровольчі формування, крім індивідуальної зброї, також можуть забезпечуватися іншими видами озброєння і боєприпасів.

На службу у військовому резерві у Силах територіальної оборони Збройних cил України дозволяється приймати громадян, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я внаслідок поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань).

Скасовується чинна норма про перепідпорядкування Національної гвардії Головнокомандувачу Збройних cил України в особливий період та повертається норма, що перепідпорядкування здійснюватиметься лише з уведенням воєнного стану.

Уряд України позбавляється повноважень визначати у разі введення воєнного стану порядок заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій; порядок вилучення у підприємств та громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео- й аудіоапаратури, комп’ютерів та інших засобів зв’язку; порядок вилучення у підприємств, установ, організацій навчальної та бойової техніки тощо.

Також внесено низку уточнень у повноваження Командування Сил спеціальних операцій ЗС України щодо організації руху опору, питань його фінансування та забезпечення.

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