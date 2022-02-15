Рада зробила крок до дозволу на пряме застосування тероборони на фронті

Заняття тероборони в Києві. Фото: Стас Козлюк / Новинарня

Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону “Про внесення змін до Закону України “Про основи національного спротиву” щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій”.

Як передає “Новинарня“, на ранковому засіданні у вівторок, 15 лютого, за прийняття законопроєкту №6521 за основу проголосували 304 нардепи.

Законопроєкт пропонує виключити обмеження виконання завдань територіальною обороною саме до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України.

Законопроєктом також пропонується надати можливість здійснювати виконання завдань тероборони на всій території України включно з районами ведення бойових дій.

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