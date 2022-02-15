Рада зробила крок до дозволу на пряме застосування тероборони на фронті

Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону “Про внесення змін до Закону України “Про основи національного спротиву” щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій”.
Як передає “Новинарня“, на ранковому засіданні у вівторок, 15 лютого, за прийняття законопроєкту №6521 за основу проголосували 304 нардепи.
Законопроєкт пропонує виключити обмеження виконання завдань територіальною обороною саме до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України.
Законопроєктом також пропонується надати можливість здійснювати виконання завдань тероборони на всій території України включно з районами ведення бойових дій.
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