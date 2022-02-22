“Суперечить Мінським домовленостям”: ОБСЄ закликала Росію скасувати рішення про визнання “ЛДНР”

Керівництво Організації безпеки і співробітництва в Європі засудило визнання президентом РФ Володимиром Путіним так званих “народних республік” на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Спільна заява керівників ОБСЄ опублікована на сайті організації.

У заяві чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, генсек ОБСЄ Хельга Шмід, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт та генсек ПА ОБСЄ Роберто Монтелла засудили рішення Росії щодо визнання “незалежності” самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), закликавши до його скасування.

“Цей крок є порушенням міжнародного права та фундаментальних принципів ОБСЄ і суперечить Мінським угодам. Як і всі держави-учасниці ОБСЄ, Росія взяла на себе зобов’язання поважати суверенітет і територіальну цілісність інших. Ми закликаємо Росію негайно скасувати це рішення“, – наголошується в заяві.

“Це визнання лише посилить подальшу напруженість і відокремить населення, яке проживає в цих регіонах, від іншої частини їхньої країни, України”, – підкреслили підписанти заяви.

Окрему заяву щодо ситуації з визнанням Росією “незалежності” “Л/ДНР” видав також спеціальний представник ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

Він, зокрема, висловив жаль з приводу того, що Путін ухвалив рішення, яке “суперечить Мінським домовленостям“.

“Завданням Тристоронньої контактної групи є підтримка виконання Мінських домовленостей, спрямованих на пошук мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив про своє рішення визнати окремі райони Донецької та Луганської областей. Воно ухвалене вже на тлі загострення напруженої безпекової ситуації.

Я глибоко шкодую про це рішення, оскільки воно може розглядатися як таке, яке в різний спосіб суперечить Мінським домовленостям, включно з метою окремих районів Донецької та Луганської областей бути частиною України з особливим статусом. Як і всі держави-учасниці ОБСЄ, Росія зобов’язана поважати суверенітет і територіальну цілісність інших, включно з Україною.

Дуже важливо, щоб сьогоднішнє рішення не призвело до нових воєнних дій і кровопролиття.

Дипломатія і переговори не мають альтернативи. Як спеціальний представник, я й надалі готовий продовжити діалог з усіма учасниками обговорень у Тристоронній контактній групі”, – заявив Кіннунен.

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Як писала “Новинарня“, увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Ватажок “ДНР”Денис Пушилін і самоназваний глава “ЛНР” Леонід Пасічник прибули в Кремль і підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”.

Нагадаємо, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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